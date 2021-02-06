 يونكر لا يتوقع تأثيرات سلبية على اليورو بالمدى القصير أو المتوسط - بوابة الشروق
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يونكر لا يتوقع تأثيرات سلبية على اليورو بالمدى القصير أو المتوسط

د ب أ
نشر في: السبت 6 فبراير 2021 - 2:53 م | آخر تحديث: السبت 6 فبراير 2021 - 2:53 م

قال الرئيس السابق للمفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، إنه لا يتوقع تأثيرات سلبية على المدى القصير أو المتوسط على عملة اليورو، رغم العجز والديون المتزايدة بين الدول الاعضاء في الوقت الذي تكافح فيه مرض كوفيد-19.

وقال يونكر، في مقابلة أجرتها معه صحيفة "نويه زيورخر تسياتونج" السويسرية، إن العملة ستتحمل الضغوط إذا أنفقت الدول الأعضاء أموال صندوق إعادة الإعمار التابع للاتحاد الأوروبي بحكمة، مثل إنفاقها على الإصلاحات الموجهة نحو المستقبل.

وأضاف يونكر، في التصريحات التي أوردتها اليوم السبت، وكالة بلومبرج للأنباء، أنه "لا يريد التقليل من مشكلة الديون الناتجة"، وهو أمر لا يمكنك التخلص منه بسهولة.

واعترف يونكر، بالانتقادات الموجهة لكيفية إدارة طرح اللقاحات في الاتحاد الأوروبي، مضيفا أنه من غير الواقعي توقع تلقيح الجميع في غضون الأسابيع أو الأشهر القليلة الأولى، حسبما ذكرت الصحيفة.

وقال إن أوروبا طلبت لقاحات كافية لتلقيح 70% من السكان بحلول الخريف.


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