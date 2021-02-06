بريطانيا تبحث إصدار وثائق تثبت تطعيم المسافرين ضد كورونا

قال وزير الدولة بالخارجية البريطانية، جيمس كليفرلي، إن الحكومة البريطانية تبحث فكرة إصدار وثائق من شأنها إلزام المسافرين إثبات حصولهم على اللقاح المضاد لكورونا.

وأضاف كليفرلي في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي": " غالبا ما تشمل متطلبات دخول البلدان إثبات الحصول على اللقاحات والتطعيمات- وهذه ممارسة غير شائعة". وأضاف: "سنعمل مع شركاء دوليين للمساعدة في تسهيل ترتيباتهم الحدودية ومتطلبات الهجرة".

ورحبت اليونان، التي تعتبر واحدة من أهم المناطق السياحية، باستقبال السائحين من أي مكان في العالم إذا ما تمكنوا من إظهار ما يثبت حصولهم على التطعيم.

وشدد مسؤولون حكوميون على أن هذه الخطط لا تزال في مرحلة مبكرة، مؤكدين على أن قواعد الإغلاق المشددة لا تزال مطبقة، ومن غير مسموح للسفر لقضاء الاجازات في الوقت الحالي.

وكان المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قد نفي في وقت سابق، وجود أي خطط للعمل على إصدار جواز سفر للملقحين ضد كورونا، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

ويخضع المسافرون من أي بلد إلى بريطانيا في الوقت الحالي، للعزل لمدة تتجاوز الـ10 أيام، ويتوقع العديد من المسؤولين الحكوميين أن يستمر تنفيذ هذه القواعد لفترة أطول، لتجنب عودة انتشار الفيروس مرة أخرى.