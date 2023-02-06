زيلينسكي: روسيا ربما تشن هجوما رمزيا مع مرور عام على بدء الحرب

مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لبدء الغزو الروسي، حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من تزايد التقارير والعلامات على أن موسكو ربما تشن "هجوما رمزيا"

وقال زيلينسكي إن روسيا ترغب في الـثأر من هزائم العام الماضي "نلاحظ أن الضغط قد تزايد على العديد من خطوط الجبهة وأيضا في مجال المعلومات".

وكانت موسكو قد بدأت غزو أوكرانيا في 24 فبراير العام الماضي.

وأشار الرئيس الأوكراني في خطابه المسائي الذي يلقيه عبر الفيديو إلى أن الوضع في إقليم دونيتسك صعب بشكل خاص في الوقت الحالي "ولكن بغض النظر عن مدى صعوبته، ومدى قوة الضغط، يجب أن نظل على قيد الحياة".

وأضاف أن أوكرانيا يجب أن تستغل كل يوم وكل أسبوع لتعزيز مواقعها الدفاعية على خطوط الجبهة، فضلا عن تعزيز وضع البلاد على الصعيد الدولي.