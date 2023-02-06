الاتحاد الأوروبي يرسل فرق إنقاذ ويستعد لمساعدة تركيا بعد الزلزال

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أعلن المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات جانيز لينارزيتش، اليوم الاثنين، تفعيل آلية الحماية المدنية في الاتحاد الأوروبي عقب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا.

وقال لينارزيتش في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات لقصيرة "تويتر"، إن مركز تنسيق الاستجابة للطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي بصدد نشر فرق إنقاذ من أوروبا في تركيا، وفقا لقناة "الشرق" الإخبارية السعودية.

وتعرض جنوب شرقي تركيا وشمالي سوريا فجر اليوم لزلزال بلغت شدته 7.8 درجة على مقياس ريختر وكان على عمق 18 كيلومترا، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.