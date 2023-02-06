 مباحثات سعودية أممية بشأن استدامة السلام في اليمن - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مباحثات سعودية أممية بشأن استدامة السلام في اليمن

د ب أ
نشر في: الإثنين 6 فبراير 2023 - 9:08 ص | آخر تحديث: الإثنين 6 فبراير 2023 - 9:08 ص
بحث السفير السعودي لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، والمبعوثَ الأمريكي إلى اليمن تيموثي ليندركينج، في الرياض مساء أمس الأحد، الجهود الأممية للتوصل إلى سلام مستدام في اليمن، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأضافت الوكالة أن اللقاء استعرض "جهود المملكة المختلفة لدعم جهود السلام ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني، ودعم الحكومة والاقتصاد اليمني، وجهود المبعوث الأممي إلى اليمن حول المفاوضات للوصول إلى سلام مستدام في اليمن".

كما بحث الجانبان "سبل تعزيز التعاون لدعم الجهود الأمنية للتوصل إلى حل سياسي في اليمن، ودعم أمنه واستقراره وتنميته".

كانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت إن ليندركينج بدأ يوم السبت الماضي، جولة خليجية تهدف إلى دفع عملية السلام وإنهاء الحرب في اليمن.

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