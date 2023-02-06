ماكرون يقدم تعازيه في وفاة 7 أطفال إثر حريق بفرنسا

قدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، تعازيه في وفاة الأطفال السبعة ووالدتهم الذين لقوا مصرعهم صباح اليوم إثر حريق اندلع في منزلهم في "شارلي - سور- مارن" في مقاطعة "أن" (أوت دو فرانس- شمال فرنسا).

وقال ماكرون -في تغريدة على حسابه على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"- "تشعر الأمة بالحزن والصدمة مع أفراد أسرة الأطفال السبعة الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و14 عاما ووالدتهم، والذين لقوا حتفهم الليلة الماضية في مأساة حريق منزلهم".

وقدم ماكرون شكره لرجال الإطفاء وخدمات الطوارئ التي تم توفيرها بعد المأساة والتي وقعت في ليلة الأحد إلى الاثنين.

كان المدعي العام الفرنسي قد أكد أن مجفف ملابس اشتعلت فيه النيران في الطابق الأرضي تسبب في نشوب الحريق بالمنزل. أما رب الأسرة فقد أصيب بحروق بالغة وتم نقله إلى المستشفى.

وقالت قوات الأمن إن الأطفال (خمس فتيات وولدان) ووالديهم كانوا في الطابق الثاني من هذا المنزل عندما اندلع الحريق. تم إخطار رجال الإطفاء في الساعة 12:52 صباحا (بتوقيت باريس) من خلال اتصال أحد الجيران.