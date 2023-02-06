كوريا الجنوبية: انتشال جثة شخص من بين 9 أشخاص فقدوا في انقلاب قارب صيد

تم انتشال جثة شخص واحد من بين 9 أشخاص مفقودين في حادث انقلاب قارب صيد في المياه قبالة الساحل الجنوبي الغربي لكوريا الجنوبية.

وقالت السلطات إن فرق الإنقاذ انتشلت جثة البحار أثناء عمليات البحث عن المفقودين داخل غرفة البحارة بالقارب في غضون الساعة 3:22 صباح اليوم الاثنين(1822 الأحد بتوقيت جرينتش)، بعدما نجح غواص من القطاع المدني في الدخول في غرفة البحارة، ووجد الجثة بداخلها.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه جاري العمل على التحقق من هوية صاحب الجثة.

وذكرت السلطات أنه تم الإبلاغ عن غمر المياه لقارب الصيد "تشونج بو" الذي يبلغ وزنه 24 طنا، في في وقت متأخر من يوم السبت، ثم انقلابه على بعد 6ر16 كيلومترا غربي جزيرة "دايبيتشي"، وكان على متنه 12 بحارا، بما يشمل 9 كوريين و3 أجانب.

وتم إنقاذ 3 من أفراد الطاقم من قبل قارب قريب من موقع الحادث في أعقاب انقلابه، ونقلوا إلى المستشفى.

ولا يزال 8 بحارة آخرين في عداد المفقودين.