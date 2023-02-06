وزير الصحة يطلق حملة «قلبك أمانة» للتوعية بأهمية الاكتشاف المبكر لأمراض القلب

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان عن إطلاق حملة «قلبك أمانة» للتوعية بأهمية الاكتشاف المبكر لأمراض القلب، تحت مظلة المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة» .
جاء ذلك بحضور كل من الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة العامة والوقاية والدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بجمهورية مصر العربية واللواء طبيب بهاء زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب والدكتور عادل عدوي رئيس الجمعية الطبية المصرية والدكتور أحمد السبكي مساعد وزير الصحة والسكان رئيس هيئة الرعاية الصحية المسئول عن التأمين الصحي الشامل.