سجلت محطات الشبكة القومية الزلازل بمعهد الفلك، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، زلزالا في وقت مبكر من صباح اليوم الإثنين، على بعد 691 كيلومترا من شمال رفح بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، وعمق 18.30 كيلومتر.

وأكد عميد معهد الفلك، الدكتور جاد القاضي، أنه ورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة، ولكن لم يرد أي بيانات عن الممتلكات أو الخسائر في مصر.

وأضاف معهد الفلك، أنه طبقا لتسجيلات محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تم تسجيل عدد كبير من توابع الزلزال الرئيسى الذى ضرب الأراضى التركية فجر اليوم، حيث تم رصد أكثر من 7 توابع، وجميعها أكبر من 6 درجات على مقياس ريختر، وتم تسجيل الشعور بها فى عدد من المدن المصرية.

وأوضح المعهد أن زلزال اليوم، والذى حدث فى نطاق الأراضي التركية، وكان له آثار تدميرية داخل الأراضي التركية والسورية، بعيد تماما عن الأراضي المصرية.