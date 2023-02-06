جثث عائلة سورية تحتضن بعضها إثر الزلزال المدمر

انتشرت صورة مؤثرة لعائلة سورية في ريف حلب، فارقت الحياة من جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد فجر اليوم الاثنين.



وشوهد في هذه الصورة، أفراد العائلة بينما كانت جثامينهم تحتضن بعضها بعضا، وجميعهم قد قضوا نحبهم خلال المأساة.





وضرب زلزال بقوّة 7.8 درجة تركيا وسوريا فجر اليوم الاثنين، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى، كما دمّر العديد من المباني فيما شعر به سكان مصر ولبنان وقبرص.



وأعلنت وزارة الصحة السورية، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 430 وفاة و 1315 إصابة، حصيلة غير نهائية.



فيما أفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، بارتفاع عدد قتلى الزلازل جنوبي البلاد إلى 1014 شخصا.

أفراد من عائلة واحدة في ريف #حلب تفارق الحياة وهم يحتضنون بعضهم تحت الأنقاض بعد #الزلزال 💔 pic.twitter.com/PMqh0Kf7kn — عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) February 6, 2023