وعدت وزيرة التعليم الألمانية بتينا شتارك-فاتسينجر، أوكرانيا بمزيد من الدعم في قطاع التعليم، وذلك خلال زيارتها الحالية للعاصمة الأوكرانية كييف.

وقالت الوزيرة المنتمية إلى الحزب الديمقراطي الحر مساء اليوم الإثنين: "نحن نرى أن إعادة إعمار أوكرانيا لن تبدأ غدا بل إنها بدأت بالفعل أمس".

وأكدت أهمية المدارس المهنية لتدريب عمال الحرف المهنية.

وأردفت: "نعتزم التعاون في هذا من أجل تدريب الكوادر الفنية التي ستقوم بدورها بإعادة بناء أوكرانيا".

وشددت شتارك-فاتسينجر، في ذلك، على استئناف التعاون البحثي ولاسيما في قضايا الطاقة مثل "الهيدروجين الأخضر".

وأفادت بأن هناك في الوقت الراهن 203 آلاف طفل أوكراني في المدارس بألمانيا، بالإضافة إلى 7000 طالب أوكراني في الجامعات الألمانية، وهؤلاء الشباب هم المستقبل ليس مستقبل أوكرانيا وحدها بل مستقبل أوروبا برمتها.

وقالت الوزيرة، إن التعليم الموازي للأطفال اللاجئين في المدارس الألمانية وعلى الإنترنت يمثل عبئا ثقيلا "بطبيعة الحال"، وأضافت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "لكن ينبغي للأطفال أن يتمتعوا بمثل هذه الحالة الطبيعية وأن يذهبوا إلى المدرسة على الطبيعة كجزء من هذه الحالة".

وطالبت الوزيرة الألمانية بالاحتفاظ بالرابطة بين هؤلاء الطلاب ووطنهم؛ تحسبا للعودة المحتملة إلى أوكرانيا حتى تصبح العودة إلى الوطن بعد ذلك أسهل.

من جانبه، أكد وزير التعليم الأوكراني سيرجي شكارليت، أن التعليم الموازي على الإنترنت مسألة اختيارية "فهو رغبة حصرية للوالدين".

وأفادت شتارك-فاتسينجر، بأن الحكومة الاتحادية خصصت للولايات 3.5 مليار يورو أخرى كنفقات طارئة بالدرجة الأولى للتعليم والصحة من أجل دمج اللاجئين الأوكرانيين.

يشار إلى أن الحكومة الألمانية تدعم عسكريا واقتصاديا أوكرانيا بمليارات اليورو في جهودها للتصدي للغزو الروسي في الرابع والعشرين من فبراير العام الماضي.