هزات أرضية متتالية يشعر بها سكان لبنان بالتزامن مع ذروة العاصفة فرح

شعر سكان لبنان بهزات أرضية قوية متتالية خلال 12 دقيقة، بشكل أثار القلق في مختلف أنحاء البلاد، وخصوصا في العاصمة بيروت ذات المباني شاهقة الارتفاع.

وأفادت المعلومات الأولية بأن الهزة الأولى جاءت بقوة 7.8 ريختر، واستمرت قرابة 30 ثانية، وشعر بها سكان مختلف المحافظات في لبنان، فيما تبعتها هزة أرضية بقوة بلغت 6.7 ريختر، وشعر بها السكان في جميع المناطق، واستمرت قرابة 10 ثوان، وأبلغ سكان مناطق شمالية عن هزة ثالثة.

ولم تتوفر أي معلومات عن حدوث خسائر حتى الآن، خصوصا أن الهزات الأرضية تترافق مع العاصفة "فرح" التي يبلغ ذروتها اليوم واشتد تأثيرها اعتبارا مع الساعات الأولى اليوم، حيث تتساقط أمطار غزيرة مترافقة بعواصف رعدية ورياح شديدة تصل سرعتها لحدود الـ100 كيلومتر في الساعة، وخاصة في شمالي البلاد، حيث تتطاير لوحات أعلانية وألواح طاقة شمسية.