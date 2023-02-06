النمسا تسجل 2841 إصابة جديدة بكورونا وصفر حالات وفاة

سجلت النمسا،2841 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وصفر حالات وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الإثنين.



وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 5 ملايين و801 ألف و78، وتستقر الوفيات لتسجل 21 ألفا و755.



وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا، إعطاء 20 مليونا و353 ألفا و215 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النمسا حتى الآن.



يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.