برشلونة يهزم إشبيلية بثلاثية ويبتعد بصدارة الدوري الإسباني

وسع برشلونة فارق النقاط بينه وبين ملاحقه ريال مدريد إلى ثماني نقاط، في صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ضيفه إشبيلية 3 / صفر، اليوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة 20 من المسابقة.

ورفع برشلونة رصيده إلى 53 نقطة، بفارق ثماني نقاط أمام ريال مدريد صاحب المركز الثاني، والذي خسر في وقت سابق من اليوم الأحد في نفس المرحلة أمام مايوركا صفر /1.

على الجانب الأخر تجمد رصيد إشبيلية عند 21 نقطة في المركز السادس عشر.

وبعد نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي، افتتح خوردي ألبا التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 58، قبل أن يضيف جافي الهدف الثاني في الدقيقة 70.

وفي الدقيقة 79 سجل رافينيا الهدف الثالث لبرشلونة، بعد تمريرة رائعة من صاحب الهدف الأول ألبا.