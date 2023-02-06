مساعدة وزير المالية: الجمارك آخر عنصر قد يكون سبب ارتفاع الأسعار

قالت الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية للمتابعة وتطوير مشروعات الجمارك، إن المصلحة آخر عنصر قد يكون سبب ارتفاع الأسعار.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "في المساء مع قصواء" عبر شاشة "cbc"، مساء الأحد، أن هناك الكثير من التجار ممن يخزنون بضائع بسبب التوجس من حدوث اضطرابات في السوق، ويظنون أنه سيكون بإمكانهم رفع الأسعار.

وأشارت إلى أن مصلحة الجمارك ليست مسؤولة عن ارتفاع أسعار السيارات كما يزعم البعض ممن يُرجعون ذلك إلى تأخر الإفراج عن السيارات.

ونوهت بأن 80% من الشكاوى التي تتلقاها الوزارة بشأن السيارات وارتفاع أسعارها سببها عدم وعي المواطنين بطبيعة الإجراءات.

ولفتت مساعدة الوزير، إلى أن البعض لا يتبع الإجراءات التي تعلنها الوزارة للإفراج عن السيارات، مشددة على أن من يلتزم بالضوابط ينهي إجراءاته سريعا.