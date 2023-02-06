تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار في محافظة البحيرة، برئاسة اللواء عبدالعزيز قطاطو، الدفع بمعداتها لسحب تجمعات مياه الأمطار من المناطق التي شهدت سقوط أمطار منذ ساعات مبكرة اليوم الاثنين، تزامنًا مع موجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد.



وأكد قطاطو، أن الأعمال أسفرت عن سحب تجمعات المياه بعدد من مناطق المدينة، وتسهيل الحركة المرورية بعدد من المناطق من بينها "مدخل كفر الدوار البلد، وشارع أحمد عرابي، ومدخل المدينة، والطريق الدولي، والطريق السريع، وشارع بورسعيد، والحدائق، وبنطاق مستشفى كفر الدوار العام"، بإشراف من نواب رئيس المدينة وإدارة الأزمات بالوحدة، بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي ووحدة الحماية المدنية بكفر الدوار.



وقامت الوحدات القروية، بأعمال تصريف وسحب مياه الأمطار بالقرى التابعة لها، وتسليك صفايات الأمطار بالطرق الرئيسية، وتمهيد الحركة المرورية، بمتابعة من رؤساء الوحدات القروية.



ووجه "قطاطو"، بتكثيف رفع تجمعات المياه، والمتابعة الميدانية من خلال قيادات الوحدة لحالة الطرق، والتأكد من تسهيل الحركة المرورية تيسيرًا على المواطنين.