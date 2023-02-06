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إيلون ماسك يعرض المساعدة على تركيا

وكالات
نشر في: الإثنين 6 فبراير 2023 - 11:29 ص | آخر تحديث: الإثنين 6 فبراير 2023 - 11:29 ص
قال مالك شركة "سبيس إكس" الأمريكية إيلون ماسك، إنه مستعد لإرسال أنظمة اتصالات "ستارلينك" عبر الأقمار الصناعية إلى تركيا لتقديم المساعدة بعد الزلزال.

وأعلن الملياردير الأمريكي عن ذلك اليوم الاثنين عبر صفحته في موقع "تويتر" مجيبا على سؤال أحد المستخدمين، عما إذا كان بإمكانه المساعدة بأقمار "ستارلينك" الصناعية وسط انقطاع التيار الكهربائي في تركيا، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

ووقع زلزال بقوة 7.4 درجة في الساعة 04:17 في محافظة كهرمان مرعش، وأدى إلى دمار في عدد من المدن. ووفقا لمكتب حالات الطوارئ، توفي 76 شخصا في 7 مقاطعات، وأصيب 440.

كما تم الإبلاغ عن أضرار جسيمة وقتلى في عدة مناطق من سوريا، وشعر أهالي لبنان والأردن بالزلزال.

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