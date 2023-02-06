وزير الخارجية اللبناني يعزى نظيره التركي في ضحايا الزلزال

أرسل وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبدالله بوحبيب، برقية عزاء إلى نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، مساء اليوم الإثنين، في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا.

وأعلن بو حبيب، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، تضامن لبنان مع الحكومة والشعب التركي في هذه المأساة الإنسانية"، متمنيا التعافي السريع للمصابين والجرحى.

وأكد وزير الخارجية اللبناني، استعداد لبنان تقديم كل مساعدة ممكنة ضمن الموارد اللبنانية المتاحة.

وكانت هزة أرضية قوية قد ضربت فجر اليوم الإثنين، مناطق في تركيا وسوريا ولبنان، وأسفرت عن سقوط آلاف الضحايا والجرحى في تركيا وسوريا كما ألحقت دمارا واسعا في البلدين.

فيما لم تسفر الهزة الأرضية في لبنان عن سقوط ضحايا أو جرحى بل تسببت ببعض الأضرار المادية.