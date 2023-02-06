بايدن: شركاء إنسانيون مدعومون من واشنطن يستجيبون للدمار في سوريا وتركيا لتقديم المساعدة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الشركاء الإنسانيون المدعومون من الولايات المتحدة يستجيبون للدمار في سوريا.

وأكد في تصريح صحفي أن "إدارتي تعمل بشكل وثيق مع حليفنا في الناتو تركيا، وقد سمحت برد فوري من الولايات المتحدة".

وتابع:" بناء على توجيهاتي، تواصل كبار المسؤولين الأمريكيين على الفور مع نظرائهم الأتراك لتنسيق أي مساعدة مطلوبة. تنتشر فرقنا بسرعة للبدء في دعم جهود البحث والإنقاذ التركية وتلبية احتياجات المصابين والنازحين جراء الزلزال"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأوضح "يستجيب الشركاء الإنسانيون المدعومون من الولايات المتحدة أيضًا للدمار في سوريا. اليوم ، أحر تعازينا لكل من فقد أحبائهم الغاليين، والذين أصيبوا، والذين رأوا منازلهم وأعمالهم مدمرة".