وزير الأوقاف للنواب: جئت لأكون جزءا من حل مشكلة العنف الأسري وليس لاستعراض الجهود

قال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، إنه لم يأت اليوم إلى مجلس الشيوخ ليدافع عن النفس أو يسرد الجهود ويتفاخر بها، وإنما "صدقا" قد جاء ليكون جزءا من الحل الحقيقي للمشكلة التي طرحها أعضاء مجلس الشيوخ حول العنف الأسري.



وأضاف وزير الأوقاف خلال الجلسة العامة، أن "قضية بناء الوعي مشتركة بين جهات دينية وتعليمية وتربوية وإعلامية ومجتمعية، كما أشار للأخيرة رئيس المجلس، حيث دور الأسرة نفسها، وطالما أن المسؤولية مشتركة فقد جئت بحثا عن الحل وليس لسرد الجهد أو الدفاع عن النفس أو الوزارة".



وأشار إلى أنه يجب تعميق المفاهيم حول الرسالة النبوية، حيث أكد النبي أن الهدف الأسمى لرسالته، لم يكن متلخصا في عبادة بعينها على رغم عظم العبادات المقدسة، وإنما قال: "جئت لأتمم مكارم الأخلاق".



واختتم بتأكيده على أن الوزارة تعزز جهودها وأدوارها بالاشتراك والتنسيق مع العديد من الجهات في الدولة، لتطبيق توصيات الدراسة الواردة في مجلس الشيوخ حول مكافحة العنف الأسري، متوقعا النجاح في ذلك كما نجحت أجهزة الدولة في العديد من المهام الأخرى.