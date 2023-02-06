مبعوث الأمم المتحدة لليبيا يشدد على أهمية التوزيع العادل للثروة الليبية

شدد عبد الله باتيلي، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا مساء الأحد على أهمية التوزيع العادل لثروة البلاد على الليبيين.

وكتب باتيلي في تغريدات عبر صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي "التقيت اليوم برئيس الوزراء /الليبي/ السيد عبد الحميد الدبيبة، وناقشت معه سبل إنهاء الجمود السياسي وإعداد البلاد لانتخابات وطنية شاملة في عام 2023".

وتابع "كما ناقشتُ مع السيد الدبيبة مسؤولية جميع الفاعلين في ليبيا في تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات، بدءاً باعتماد إطار دستوري متين. كما استعرضنا دور الحكومة في تأمين الانتخابات".

وأضاف "شددت خلال الاجتماع على ضرورة اعتماد أفضل معايير الشفافية والحكم الرشيد لضمان التوزيع العادل للثروة الليبية بحيث يستفيد منها جميع الليبيين وبشكل منصف".

يشار إلى أن ليبيا فشلت في إجراء الانتخابات العامة في ديسمبر 2021 كما كان مقررا سلفا بسبب الخلافات حول قوانين الانتخابات بين الأحزاب الليبية.