تموين الإسكندرية: ضبط أعلاف دواجن منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تمكنت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى من ضبط أعلاف دواجن منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر بمنطقة برج العرب، حيث أسفرت الحملة عن ضبط أحد محلات بيع الأعلاف بحيازته أعلاف دواجن منتهية الصلاحية وكميات أخرى مجهولة المصدر لعرضها للبيع.



كما تم ضبط عدد 12 شيكارة زنة الواحدة 50 كيلو جرام بإجمالي 600 كيلو جرام أعلاف دواجن منتهية الصلاحية، وعدد 40 شيكارة زنة الواحدة 25 كيلو جرام بإجمالي كمية قدرها واحد طن أعلاف دواجن مجهولة المصدر وعدم وجود المستندات الدالة علي مشروعية حيازتها.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.