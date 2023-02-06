تعهد وفد برلماني سويسري، اليوم الاثنين، بالعمل على تعميق العلاقات مع تايوان، وأكد أنه لا يجب أن يسود الاستبداد أو الحرب.



ووصل إلى تايوان أمس الأحد وفد من النواب السويسريين، بقيادة فابيان مولينا، من الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويسري، ونيكولاس والدر من حزب الخضر، في زيارة تستغرق ستة أيام وسط توترات إقليمية.



ودعا النائب مولينا خلال اجتماع مع رئيسة تايوان تساي إنج ون، اليوم الاثنين، الجميع إلى "تعزيز الحوار والسعي إلى التعاون من أجل تعزيز السلام والديمقراطية والتعددية في العالم".



وقال مولينا: "لا يجب أن يسود الاستبداد، ولا يجب أن تسود الحرب".



وأضاف: "من الضروري للغاية أن يتم حل الخلافات والتوترات القائمة بين تايوان وجمهورية الصين الشعبية بالطرق السلمية والحوار، ولن يتم قبول أي شيء أقل من ذلك".



وأكد مولينا أن سويسرا وتايوان تقدران سيادة القانون وحقوق الإنسان.



وأضاف أنه يتطلع إلى مزيد من التعاون بين البلدين.



وقال النائب والدر، لرئيسة تايوان إن سويسرا ستواصل التركيز على فرص تعزيز العلاقات مع بلادها، بما يشمل عقد اتفاقية شراكة اقتصادية، واستخدام نفوذ سويسرا في المجتمع الدولي لتعزيز مشاركة تايبيه في المنظمات الدولية، ومنها منظمة الصحة العالمية.



وقالت تساي للوفد السويسري: "بينما تقف تايوان على خط المواجهة للدفاع عن الديمقراطية، سنحافظ نحن بحزم على السلام والاستقرار الإقليميين".



وحثت تساي الوفد البرلماني السويسري على "مواصلة تعميق الشراكات والعمل معا لحماية أسلوب حياتنا".



وفي تايبيه، من المقرر أن يلتقي الوفد السويسري مع رئيس البرلمان التايواني يو سي كون، ووزير الخارجية جوزيف وو، ورئيس هيئة "كنترول يوان" الرقابية الحكومية تشين تشو.