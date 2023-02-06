 كردستان العراق يعلق صادراته النفطية عبر تركيا كإجراء احترازي بعد الزلزال - بوابة الشروق
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كردستان العراق يعلق صادراته النفطية عبر تركيا كإجراء احترازي بعد الزلزال

سارة أحمد
نشر في: الإثنين 6 فبراير 2023 - 4:16 م | آخر تحديث: الإثنين 6 فبراير 2023 - 4:16 م
علق إقليم كردستان العراق، قبل قليل، صادراته النفطية عبر تركيا كإجراء "احترازي" بعد الزلزال، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وكانت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، قد قالت قبل قليل، إنها سجلت زلزال ثان مركزه كهرمان مرعش جنوب شرق البلاد بقوة 7.6 درجة اليوم الاثنين.

وأضافت أن الزلزال وقع على عمق سبعة كيلومترات وكان مركزه منطقة البستان في إقليم كهرمان مرعش، وفقا لوكالة رويترز.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين ضرب زلزال قوي ذات المنطقة ما أسفر عن مئات القتلى وآلاف المصابين.

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