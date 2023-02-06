ابنة محمد عبد الوهاب تعلن التحرك قانونيا ضد مروج شائعة بيع الفيلا: عاوز يعمل بيزنس باسمه

قالت عفت عبدالوهاب ابنة الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب، إن الأسرة انزعجت واستغربت وصُدمت بالشائعة التي زعمت عرض فيلا موسيقار الأجيال للبيع.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر شاشة "cbc"، مساء الأحد، أن هذه الشائعة "اختراع غريب"، مؤكدة أن الأسرة لم تملك مطلقا أي فيلا في منطقة الزمالك كما ادعت الشائعة، سواء قبل مولدها هي وأشقاؤها.

وأشارت إلى أن الأسرة كانت تُقيم في شقة بمنطقة الزمالك تقع على نهر النيل، وقبل ذلك كانت الأسرة تقيم في فيلا بمنطقة الهرم، موضحا أن والدها توفي في تلك الشقة، فيما ظلّت زوجته نهلة القدسي تقيم فيها، قبل أن تسافر لابنها في الأردن، وعادت الشقة إلى صاحب العمارة.

وأفادت بأن الأسرة مُصرّة على معرفة من وقف وراء تلك الشائعة، ومن الذي يستخدم اسم محمد عبد الوهاب (في هذا الترويج)، مؤكدة أن الأسرة بدأت التحرك قانونيا ضد من فعل ذلك، وعقبت: "فيه حاجة عاوز يعمل بيزنس باسمه ومش هنسكت".

ووجهت رسالة لصاحب هذا الإعلان قائلة: "لازم تبين نفسك.. إنت خايف من إيه.. لو موقفك صح وبتقول فيه فيلا والحاجات الخرافية دي لازم نعرف إنت مين".

وانتشرت في الساعات الأخيرة، صور قيل إنها لإعلان بيع ما سُميت فيلا محمد عبد الوهاب في منطقة الزمالك، ونُشرت في مواقع أجنبية متخصصة في بيع العقارات وتحديدا مرتفعة الثمن والتي لها طبيعة تراثية، علما بأنه لا يُعرف حتى الآن من وقف وراء الإعلان.