محافظ المنوفية: معارض أهلا رمضان تشهد إقبالا كثيفا من المواطنين

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إن معارض أهلا رمضان التي أقيمت بنطاق المراكز والمدن والقري شهدت إقبالا كثيفا من المواطنين علي مدار اليوم وذلك لتوافر السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة تفوق مثيلاتها في الأسواق.

وأكد أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية جاري التنسيق لإقامة أكبر عدد ممكن من المعارض والشوادر والتوسع فيها بهدف توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وغيرها من المنافذ المتنقلة والثابتة في المحافظة.



وقال أبو ليمون إن هناك متابعة على مدار الساعة لكافة المعارض والشوادرومتابعة أسعار السلع المعروضة من خلال اللجنة المشكلة برئاسة السكرتير العام المساعد للمرور اليومي على كافة المنافذ وتلافي أية ملاحظات وحلها فورا.