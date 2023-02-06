ضبط سيارة محملة بـ 8 أطنان قشطة صناعي مجهولة المصدر في البحيرة

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قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، برئاسة المحاسب مجدي الخضر وكيل الوزارة، بتوجيه حملة تموينية استهدفت مخازن السلع والمواد الغذائية غير المرخصة؛ بهدف التصدى لكافة صور الغش التجارى لحماية جمهور المستهلكين بنطاق مركز ومدينة كفر الدوار.

أسفرت الحملة من ضبط مخزن مواد غذائية بدون ترخيص عثر به على 12 طن مكرونة معبأ داخل عبوات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصري، بهدف تحقيق أرباح غير المشروعة.

كما تم ضبط سيارة محملة بـ 7.700 طن من القشطة الصناعي مجهولة المصدر، و ضبط 600 كرتونة جبنة مجمعة بأحد المخازن غير المرخصة وغير معلن عنها.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المختصة التحقيق.