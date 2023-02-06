العامري فاروق: مواجهة ريال مدريد شرف للكرة المصرية وتحدي للنفس

أكد العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أن تأهل الفريق إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية ومواجهة ريال مدريد الإسباني، شرف وإنجاز للكرة المصرية.

وتابع فاروق خلال مداخلة هاتفية مع أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "مواجهة ريال مدريد تحدي للنفس، وكل الصحف العالمية تتحدث عن قوتنا، وهو رسالة بأن النادي يعمل بشكل مجتهد وفريق واحد دون أي خلافات".

وأضاف نائب رئيس النادي: "أتمنى أن تدار كل المؤسسات الرياضية بمثل منظومة الأهلي، ونحن قادرين على إعلاء اسمنا واسم الكرة المصرية، ولا بد أن تُدرس، خاصةً أن النادي يملك قاعدة جماهيرية كبيرة سواء في مصر أو المنطقة العربية والدول الخارجية".

واستطرد: "مواجهة ريال مدريد بالتأكيد صعبة، ولكن هناك إيمان وثقة داخل الفريق بإمكانية عبور تلك المهمة، والجميع لديه تحمل بالمسؤولية وقادرين على تحقيق الفوز".

وأردف فاروق: "المباراة المقبلة ستكون حدث تاريخي للأهلي، خاصةً أنها أول مباراة رسمية تجمع بين الفريقين، بعد المباراة الودية التي فزنا بها في بداية الألفية الجديدة".

واختتم: "الأهلي عليه أعباء مالية وهذا طبيعي ولدينا موارد أيضًا، ولكن النادي لديه تنظيم، ونقترب من فتح الملف الرابع للنادي، وهناك مفاجآت خلال الفترة المقبلة وعدد من الملفات الأخرى".