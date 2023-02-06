رضوى الأسود: الإقبال الكبير على معرض القاهرة للكتاب أدهش الوسط الثقافي والأدبي

أكدت الكاتبة والروائية رضوى الأسود، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يمثل حدثا هاما لها؛ نظرا لأن جميع الذكريات الجميلة التي ترتبط بالطفولة متعلقة به.



وقالت، في تصريحات خاصة لـ"الشروق": "ترتبك ذكريات الطفولة وزيارات المعرض مع أبي د. فاضل الأسود، وخاصة أجنحة هيئة الكتاب، والجناح الروسي والصيني، نظرًا لما يحوياه من كتب مصورة للأطفال بأسعار زهيدة، فكان أبي يبتاع كتب النقد والسينما والأدب، ويأتي لي بقصص صينية وروسية، بالإضافة إلى روايات محفوظ ويحيى حقي والمكتبة الخضراء".



وتابعت: "كان أبي يلتقي بأصدقاءه من الكُتاب والصحفيين والأدباء بالمعرض، ولذلك أصبحت أنا لاحقًا أحرص على ذات الفعل"، لافتة إلى أن هذا العام يكون المعرض قد أتم 5 أعوام في مكانه الجديد بالتجمع، مضيفة: "وحين انتقل المعرض من مدينة نصر إلى القاهرة الجديدة، قل حماس كثير من الناس عن زيارة المعرض، نظرًا للمسافة ولارتباطهم العاطفي بالمكان القديم، لكن هذا العام حدث ما أدهش الوسط الثقافي والأدبي من إقبال مكثف جدًا لجمهور المعرض".



واستطردت: "منذ أول يوم لافتتاح معرض الكتاب، وعلى الرغم من تكهنات ودعوات عدة لمقاطعة المعرض بسبب غلاء الكتب نظرًا لارتفاع سعر الورق، لكن ما حدث أخلف توقعات الجميع! وهذا إما مؤشر على رغبة عارمة من الجمهور في الفرح في ظل ظروف اقتصادية طاحنة، أو أنه مؤشر على جيل يهتم بالقراءة كفعل حياة ووجود".



وتابعت: "لكن تلك النقطة الأخيرة يجب بحثها والتدقيق فيها جيدًا، إذ لا يهم الكم، بقدر الكيف، لا يهم عدد الكتب المقروءة، بل ما يهم هو ماذا يقرأ الجمهور، وماذا يبحث عنه؟ وإن نجحنا في الإجابة على هذا السؤال فسوف نستطيع استقراء المستقبل، وماذا يحمل لنا؛ لذا، يجب أن تكون هناك آلية ما لتقصي وإحصاء عدد الكتب المباعة وتصنيفها".



واختتمت حديثها قائلة: "وبشكل عام، كان المعرض منظمًا بشكل كبير، فيما يخص ترتيب أجنحة دور النشر، ووجود المتطوعون للاستعلامات عن أماكن الأجنحة، وإقامة الندوات الأدبية، والحفلات الخارجية من غناء وإلقاء الشعر. أيضًا أصبحت جائزة المعرض للرواية والشعر تحظى بأهمية كبيرة، وإن كنت أتمنى أن تزيد قيمتها المادية، وأن تحتوي على قائمة قصيرة للرواية".