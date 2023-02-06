وزيرة الثقافة ناعية الناقد مجدي الطيب:‏ امتلك قلمًا مُبدعًا

نعت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، ببالغ الحزن والأسى، الناقد الفني، مجدى الطيب، الذي غيبه الموت، عن عمر ناهز 65 عامًا.



وقالت وزيرة الثقافة، فقدنا برحيل مجدي الطيب، كاتبًا متميزًا، ‏فكان مثالًا للناقد المُدرك لقيمة الفن وأهميته كرسالة ترتقي بموجبها المجتمعات، فهو ناقد قد امتلك قلمًا مُبدعًا كان شاهدًا على جزء مهم من تاريخنا الفني الحديث.



كما قدمت العزاء لأسرته ومحبيه، راجيًة من الله، أن يسكنه ‏فسيح ‏جناته، ويُلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.‏



الناقد مجدي الطيب، من مواليد أسوان، 28 يونيو 1958، حصل على ليسانس كلية الألسن في اللغة الألمانية عام 1982، وحصل على دبلوم الدراسات العليا في النقد الفني من أكاديمية الفنون 1987، حصل على جائزة أفضل مقال نقدي من جمعية الفيلم 1985، عن فيلم "وداعاً يا بونابرت"، كتب العديد من المقالات النقدية والدراسات السينمائية في العديد من الصحف والمجلات والدوريات العربية، عضو جمعية نقاد السينما المصريين، عضو عامل بنقابة السينمائيين (شعبة النقد)، شارك في عدد كبير من لجان التحكيم بالمهرجانات السينمائية الدولية، وغيرها.