رئيس كرواتيا: الربيع العربي دمر مجتمعات عربية لكن مصر حافظت على وطنها وشعبها

عبر الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش، عن اعتزاز بلاده بحالة الاستقرار التي تعيشها مصر.



وقال خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية، اليوم الاثنين: "عندما ظهر الربيع العربي كان العالم ينتظر شيئا جديدا لكن الربيع العربي دمر المجتمعات العربية إلا أن مصر استطاعت أن تحافظ على وطنها وشعبها".



وأضاف أن استقرار مصر بمهم بالنسبة لكرواتيا وأيضا بالنسبة للاتحاد الأوروبي.



ولفت إلى أنه يجب التعاون بين الدول لفهم مشكلات الجميع والعمل على مواجهتها، مؤكدا أن بلاده ستقف بجانب مصر في التحديات التي تواجهها.