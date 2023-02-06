أبوالغيط: نقدر المواقف الكرواتية الإيجابية الداعمة للقضايا العربية على المستوى الدولي

أعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية عن تقديره الكبير للمواقف الكرواتية الإيجابية والداعمة للقضايا العربية على المستوى الدولي، مشيراً إلى أهمية العمل على الارتقاء بالعلاقات التي تربط بين الجانبين العربي الكرواتي والاستفادة في هذا الصدد من التقارب الثقافي والحضاري الكبيرين في تحقيق هذا الهدف.

جاء ذلك خلال استقبال الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، رئيس جمهورية كرواتيا زوران ميلانوفيتش، الذي يقوم حالياً بزيارة إلى القاهرة وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة.

وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن الرئيس الكرواتي أعرب - خلال المقابلة - عن الأولوية التي توليها بلاده لعلاقاتها بالدول العربية، وذلك انطلاقاً من حرصها على تعميق التعاون في العديد من المجالات والعلاقات المتميزة القائمة بينهما حالياً على المستويين الرسمي والشعبي، وهو ما يمثل أساساً يمكن البناء عليه من أجل تحقيق طفرة في مجرى هذه العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين.