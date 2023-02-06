القنصلية الألمانية تعيد فتح أبوابها في إسطنبول

استأنفت القنصلية العامة الألمانية في وسط مدينة إسطنبول التركية، عملها اليوم الاثنين، بعد أن أغلقت أبوابها لعدة أيام بسبب مخاوف من التعرض لهجوم إرهابي.



وقالت وزارة الخارجية الألمانية، في بيان، إن القنصلية العامة ستستأنف أعمالها اعتبارا من صباح اليوم الاثنين في ظل تدابير أمنية مشددة.



وكانت وزارة الخارجية الألمانية حذرت من قبل من ازدياد خطر وقوع هجمات إرهابية عقب حوادث تدنيس للقرآن، في ستوكهولم على المثال. وأشار التحذير على وجه التحديد إلى حي بيوغلو وميدان تقسيم في إسطنبول. كما تم إغلاق قنصليات أجنبية أخرى.