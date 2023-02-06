أستاذ أمراض نساء: اللقاح الوسيلة الوحيدة لمنع أي إصابة بسرطان عنق الرحم

قال الدكتور عمر عبدالعزيز أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية طب القصر العيني، إن هناك لقاحا يقضي على خطر إصابة المرأة بالفيروس المتسبب في مرض سرطان عنق الرحم.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الأحد، أن اللقاح يمنع بشكل تام حدوث عدوى بفيروس الورم الحليمي البشري "HPV"، موضحا أن هذا الفيروس هو المسؤول عن كل إصابات سرطان عنق الرحم.

وأشار إلى أن هذا الإصابة بالفيروس لا تشكل مناعة ذاتية ضده كما هو الحال في فيروسات الأنفلونزا أو كورونا، مُرجعا ذلك أسباب علمية معقدة تجعل هذا الفيروس غير معرض للجهاز المناعي للمرأة.

ولفت إلى أن هذا الأمر يعني عدم تشكُّل أجسام مضادة بشكل طبيعي ضد المرض، ما يعني أن المرأة يتوجب أن تحصل على أجسام مضادة صناعية عبر اللقاح.

وأفاد بأنه يجب الحصول على اللقاح قبل الزواج، علما بأنه يمكن التلقيح في أي مرحلة سنية، موضحا أن هذا اللقاح إجباري في دول مثل السعودية والإمارات.