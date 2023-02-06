سخر نادي برشلونة من غريمه التقليدي ريال مدريد، وذلك قبل لقاء الآخير ضد الأهلي، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة الأهلي المصري، الأربعاء المقبل، على ملعب الأمير مولاي عبدالله بالرباط، في الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية.

وسقط أمس ريال مدريد في فخ الخسارة أمام مضيفه مايوركا، على ملعب «إيبيروستار»، ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة الدوري الإسباني.

واتسع الفارق بين ريال مدريد وبرشلونة، المتصدر، إلى 8 نقاط، بعدما تغلَّب الفريق الكتالوني على ضيفه إشبيلية بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة نفسها.

ونشر الحساب الرسمي لبرشلونة باللغة العربية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تغريدة تحمل صورة لبيدري صاحب القميص الرقم 8 في الفريق الكتالوني، مع عبارة: «درجة الحرارة اليوم في برشلونة: 8، كيف هي الأجواء عندكم؟».