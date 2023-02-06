مسؤول أمريكي: 3 مناطيد صينية حلقت في سماء أمريكا خلال عهد ترامب

أفاد مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية، بأن مناطيد مراقبة صينية حلقت في سماء الولايات المتحدة ثلاث مرات، على الأقل، خلال فترة الرئيس السابق دونالد ترامب، لكن التفاصيل الرئيسية بشأن هذه الحالات لم تكن معروفة على نطاق واسع إلا بعد تولي جو بايدن السلطة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين.



ونفى الرئيس السابق دونالد ترامب وبعض كبار المسؤولين الذين عملوا معه، علمهم بدخول أجهزة طيران صينية، المجال الجوي الأمريكي خلال فترة إدارتهم.



وفي حين أدرك بعض أعضاء إدارة ترامب في نهاية المطاف أن الأشياء المجهولة كانت أجهزة تجسس صينية، قال مسؤولون في عهد ترامب إن هذه الاستنتاجات الاستخباراتية غالبا ما تستغرق أسابيع، لا سيما أن المناطيد تتضمن أنظمة تشويش لإخفاء نواياها الحقيقية.



ولم تسنح الفرصة للرئيس السابق أبدا لإسقاط مناطيد.



وذكرت بلومبرج نقلا عن مسؤول بالإدارة الأمريكية الحالية الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن مسؤولين بدوائر الاستخبارات بإدارة بايدن على استعداد لاطلاع مسؤولي الأمن القومي في عهد ترامب على جهود التجسس الصينية.



كان ترامب اتهم خليفته بايدن، في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أمس الأحد، بالادعاء بحدوث حالات تحليق لأجهزة صينية خلال فترة رئاسته، وقال إن "هذا لم يحدث أبدا.. لم يكن ذلك ليحدث أبدا".