العامري فاروق: قمنا بتسوية أمورنا المالية مع اتحاد الكرة في 24 ساعة منذ 4 أشهر

أكد العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أن النادي سوى أموره المادية مع الاتحاد المصري لكرة القدم، قبل خطابهم بأربع أشهر.

وتابع فاروق خلال مداخلة هاتفية مع أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "محمود الخطيب كلفني مع المدير المالي والتنفيذي لتسوية مستحقات النادي لدى الاتحاد المصري، قبل خطاب اتحاد الكرة قبلها بأربع أشهر وسددنا ما علينا".

وأضاف: "عند وصول خطاب المديونية كحال باقي الأندية للقيد، أنهينا الأمر بعدها بـ24 ساعة وتم مراجعة الملفات وتسوية كل المديونيات، وكان علينا أرقام ضعيفة وصلت إلى 5 ملايين فقط".

واستطرد: "محمود الخطيب أصبح في حالة جيدة الآن، وتحرك مع البعثة إلى الرباط لخوض مباراة ريال مدريد الإسباني، وسوف نسافر إلى المغرب يوم الأربعاء المقبل لدعم الفريق".

واختتم: "نتواصل مع شركات السياحة من أجل سفر الجماهير إلى المغرب ولكن الأمر يأخذ بعض الوقت، وخلال ساعات سوف يتم الإعلان عن كل التفاصيل".