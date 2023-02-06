الكويت ترسل طائرة خاصة إلى تركيا لإجلاء الرعايا الكويتيين في مناطق الزلزال

أعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، اليوم الإثنين، أن القيادة السياسية وجهت بإرسال طائرة خاصة للمناطق التي ضربها الزلازل لإجلاء المواطنين الكويتيين من هناك، مؤكدا أن وزارة الخارجية تتابع بشكل مباشر، عبر بعثتيها في أنقرة وإسطنبول، أحوال المواطنين الكويتيين الموجودين في المناطق المتضررة وتعكف على ضمان سلامتهم وعودتهم إلى البلاد سالمين.



وعبر الصباح في تصريح صحفي اليوم، عن تعاطف دولة الكويت وتضامنها مع ضحايا الزلزال المدمر الذي وقع في شمال ووسط سوريا وجنوب تركيا والذي أدى إلى مقتل المئات من الضحايا وأسفر عن الآلاف من المفقودين وإصابة الكثير من الأشخاص وتدمير لمنازلهم والمرافق والبنى التحتية.



وقدم وزير الخارجية الكويتي خالص تعازي ومواساة دولة الكويت إلى أسر الضحايا في هذا المصاب الأليم وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل والعثور على المفقودين.