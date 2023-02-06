افتتاح معارض جديدة لـ«أهلا رمضان» في قليوب وشبين القناطر

افتتح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقه الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، وعضو مجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، اليوم الإثنين، معارض «أهلا رمضان»، بمدينتي قليوب وشبين القناطر، وفقا لبيان غرفة القليوبية التجارية.

ويتم تنظيم تلك المعارض بمعرفة الغرفة التجارية بالقليوبية، وتحت إشراف الدكتور محمد عطية الفيومي، بالتعاون مع كبرى شركات ومصانع الأغذية.

وتحتوي تلك المعارض على المنتجات التي يحتاج إليها المواطنين، بتخفيضات تصل إلى 30% عن السوق المحلية.

ويأتي ذلك استمرارا للتوسع في معارض أهلا رمضان، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإقامة المعارض قبل حلول شهر رمضان بوقت كافٍ لضمان توافر جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون بأسعار مخفضة لمحاربة الغش التجاري، ومنع احتكار أو إخفاء السلع الغذائية ومواجهة ارتفاع الأسعار.

وتفقدَّ "المحافظ"، ومرافقوه أقسام المعارض المختلفة والتي شملت كل السلع الغذائية الأساسية التي يحتاج إليها المواطنون بتخفيضات تصل إلى 30٪، للتخفيف عن المواطنين، ومنها "اللحوم، والدواجن، والأسماك، ومنتجات الألبان، والأرز"، بجميع نسب الكسر، والمكرونة، والسكر، والزيت، والبقوليات، والخضار، والفاكهة، والعسل، والعصائر.

كما اطمأن المحافظ، على جودة المنتجات وتوافر كل السلع وحرص على التعرف على قوائم الأسعار للتأكد من نسب التخفيضات مقارنة عن مثيلاتها بالأسواق.

وأوضح محافظ القليوبية، أنه سيتم افتتاح معارض أخرى بعدد من مراكز المحافظة، مشيرا إلى أن هذه المعارض تقدم أنواع مختلفة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتلبية متطلبات واحتياجات المواطنين من السلع الأساسية والغذائية ذات الجودة وبأسعار مناسبة ومخفضة؛ للتخفيف عن محدودي الدخل ورفع الأعباء عنهم، مؤكداً تقديمه لجميع سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات في هذا الشأن.

وفي السياق، قال الدكتور محمد عطية الفيومي، إن معارض «أهلا رمضان» بالقليوبية، منذ انطلاقها حتى الآن، شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين؛ لما توفره من سلع أساسية بأسعار مخفضة، والذي تقيمه الغرفة بالتعاون مع المحافظة بدعم من وزارة التجارة والصناعة ووزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأوضح رئيس الغرفة التجارية، أن الغرفة ستستمر في إنشاء المعارض تباعا بمناطق مختلفة، وتجري معاينة أكثر موقع يتم إرسالها من قبل المحافظة لتحديد ما يصلح لإقامة معارض للسلع الغذائية بالمدن والأحياء.

وأشار إلى أنه يتم خلال الأيام المقبلة تجهيز أكثر من معرض لسد احتياجات مواطني المحافظة بشكل كبير طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتلبية احتياجات المواطنين لتوفير كل السلع والمنتجات بالأسواق.

وأكد أن معارض أهلا رمضان بالمحافظة، لم تشهد أي نقص للسلع، ويتم دعمها بشكل متواصل بالسلع الغذائي، رغم الإقبال وهذا يحسب للدولة وجهودها للتخفيف عن كاهل المواطن البسيط.

ووجه رئيس الغرفة التجارية بمحافظة القليوبية، التجار والشركات بضرورة مراعاة نسبة التخفيض والتي تقل عن الأسواق داخل المعارض بالمحافظة هذا العام كمساهمة في رفع المعاناة عن المواطنين بسبب الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم.