الرئيس التونسي يأمر بإرسال مساعدات عاجلة لسوريا وتركيا

أعربت تونس عن تضامنها التام مع أشقائها في كل من سوريا وتركيا، على إثر الزلزال المدمّر الذيّ جدّ صباح اليوم، وأسفر عن خسائر بشرية ومادية هائلة.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة التونسية، مساء الاثنين، تقدّمت تونس بخالص التعازي وأصدق عبارات المواساة إلى عائلات الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين والجرحى.

وأضاف البيان: «نسأل الله تعالى أن يحفظ الشعبين السوري والتركي الشقيقين من كلّ مكروه، وتعبّر تونس عن استعدادها لتقديم يد العون والمساهمة في دعم الجهود المبذولة في هذه الظروف الصعبة، من أجل تجاوز تداعيات هذه المأساة الإنسانية».

وأمر رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، بإرسال مساعدات عاجلة لكلّ من سوريا وتركيا، وستتولى طائرات عسكرية نقل هذه المساعدات إلى البلدين الشقيقين.