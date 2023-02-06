مسؤولة سورية تشكر عمرو أديب على ندائه لإنقاذ السوريين بعد كارثة الزلزال: حسيت إن مصر فعلا أم الدنيا

توجهت رئيسة مكتب المرأة والمنظمات بالمؤسسة السورية إخلاص غصة، بالشكر إلى الإعلامي عمرو أديب، على ندائه لمساعدة الشعب السوري، بسبب الزلزال الذي تعرضت له البلاد، فجر اليوم الاثنين.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين: «حسيت إن مصر فعلًا أم الدنيا، وهذا الموقف والنداء اللي سمعته، كان لازم نسمعه من وقت ما صارت الحرب على سوريا».

وأضافت: «أنا متوترة وراح أبكي من الكلام اللي سمعته، كان لازم نتحرك من زمان كدول عربية وأشقاء، ومش عارفة أقول لك إيه غير إني أتمنى يكون صوتك مسموع».

وأعرب الإعلامي عمرو أديب، عن تضامنه مع الشعبين السوري والتركي جراء الزلزال الذي ضرب البلدين فجر اليوم، وأسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى، كما دمّر العديد من المباني.

وقال خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbcمصر»، مساء الاثنين: «قلوبنا مع الشعب السوري والتركي، والفزع اللبناني والأردني والمصري، الطبيعة جبارة، خلال 30 ثانية العمارات كانت تقع كإنها زجاج، ولا منجد ولا تعرف تدخل يمين أو شمال».

ولفت إلى أن الحوادث المماثلة تجعل الإنسان يفكر بانه لا شيء، مضيفًا: «كل هذا الرعب والفزع وأنت لا تستطيع أن تفعل شيئًا، أنت تواجه الطبيعة، والزلزال الجبار تبعه 220 تابعًا آخر».

ونوه أن الزلزال حدث في أوقات مناخية صعبة وقاتلة تتسم بسقوط الثلوج والأمطار، معقبًا: «تخيل كمية البشر التي تعيش في هذا الجو مساء وفجرًا وصباحًا، قلوبنا مع الشعب التركي والشعب السوري والشعب اللبناني».

وذكر أن «تركيا تستطيع أن تستوعب مأساتها، لكن المأساة الحقيقية لأهلنا وشعبنا في سوريا»، منوهًا أن دمشق لم يكن ينقصها حدوث زلزال؛ بسبب الأزمات التي تعيشها بالفعل.

وعقب على فيديو الأب السوري الذي يحمل ابنه الرضيع المتوفي: «أين القلب الرحيم؟ المواطن في حالة ذهول، لا تستطيع التوقف أمام ما يحدث أو تقاوم، ولكن الأهم بعد المصيبة، هناك أجزاء من سوريا لا تجد من يعين».

وطالب كل الدول العربية استخدام نفوذها؛ لتوصيل المعونات في أقرب وقت إلى الأراضي السورية، مناشدًا إجراء القيادات النافذة في العالم العربي اتصالات بالقيادات السورية والتركية؛ من أجل الوصول للذين يعيشون مأساة مركبة.

واستطرد: «نحن لا نحتاج بيانات، نحتاج النموذج المصري في طريقة التعامل (اتصل ووصل)، مصر منذ أيام غزة تعلم كيف توصل المعونة، وسط الأنظمة السياسية المعقدة، وأهيب بكل الدول العربية: يا جماعة الحقوا سوريا، لإننا مش عارفين إيه اللي هيحصل الفجر، هل حد يقدر يضمن ميحصلش زلزال تاني؟».

وأكد أن الوقت الراهن ليس وقت المشكلات السياسية، بل الرحمة والإنسانية والوقوف إلى جوار الأشقاء والأهالي في سوريا، مختتمًا: «هذا الأمر دونه والضمير، فنحن في النهاية أخوة في الإنسانية والعروبة».

وضرب زلزال بقوّة 7,8 درجة تركيا وسوريا فجر اليوم الاثنين، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى، كما دمّر العديد من المباني فيما شعر به سكان مصر ولبنان وقبرص.