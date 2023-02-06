وزير الطاقة التركي: أضرار جسيمة لحقت بالبنية التحتية للطاقة عقب الزلزال

قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، إن أضرارا جسيمة لحقت بالبنية التحتية للطاقة في مدينة كهرمان مرعش عقب الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب البلاد صباح اليوم الاثنين.

وأضاف دونماز - حسبما ذكر تليفزيون "إيه نيوز" التركي - أن الأضرار لحقت بخطوط نقل الكهرباء وكذلك خطوط نقل وتوزيع الغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن خط نقل الغاز الطبيعي الرئيسي في كهرمان مرعش، بالقرب من مركز الزلزال، كان أحد أكثر البنى التحتية تضررا، وهو الخط الذي ينقل الغاز الطبيعي إلى غازي عنتاب وهاتاي وكلس، ما سيتسبب في حدوث انقطاعات في هذه المناطق".

وتابع "أرسلنا محطات الطاقة المتنقلة إلى المناطق المتضررة، وسنحاول توفير الغاز الطبيعي والطاقة في المرافق الحيوية مثل المستشفيات والمخابز".

يذكر أن الزلزال العنيف الذي بلغت قوته 7.4 درجة على مقياس ريختر قد تسبب في مصرع ما لا يقل عن 284 شخصا وإصابة 2323 آخرين في 10 ولايات تركية.