 الصور الأولى لخسائر الزلزال في تركيا وسوريا تنبئ بدمار كبير - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الصور الأولى لخسائر الزلزال في تركيا وسوريا تنبئ بدمار كبير


نشر في: الإثنين 6 فبراير 2023 - 4:27 ص | آخر تحديث: الإثنين 6 فبراير 2023 - 4:27 ص

تنبئ أول الصور القادمة من تركيا وسوريا بدمار كبير في مناطق عدة جراء الزلزال الذي ضرب منطقة شرق البحر المتوسط، ومركزه جنوب شرق تركيا، والذي تضرر منه وشعر به سكان سوريا ولبنان والعراق وفلسطين ومصر.
وأوضحت الصور المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي دمارا كبيرا خاصة في جنوب تركيا وشمال سوريا.
وقال مغردون عبر "تويتر" إن الزلزال تسبب في رعب "كأهوال يوم القيامة" وأن الخسائر من الصعب حصرها الآن.
وأعلنت تركيا رسميا أن الزلزال قوته 7.8 على مقياس ريختر، بينما تراوحت القوة المسجلة من هيئات أخرى بين 7.4 و7.9 درجات.
وشعر بالهزة المصريون المقيمون في القاهرة ومحافظات الدلتا.

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