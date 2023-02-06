وزير الدفاع التركي: لدينا 3 قتلى في صفوف الجيش ونواصل تحديد خسائر الزلزال

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، قبل قليل، أن الوزارة تواصل تحديد الخسائر والأضرار في صفوف القوات المسلحة جراء الزلزال، قائلا: "للأسف لدينا 3 شهداء ومصابون"، وفقا لما نشرته وكالة الأناضول التركية في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر".



وضرب زلزال مدمر، في ساعة مبكرة اليوم، بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر، تركيا بالقرب من مدينة غازي عنتاب، وفقًا لشبكة سكاي نيوز.



بدوره، أكد رئيس مرصد الزلازل في تركيا غسان سويدان، أن هذا أكبر زلزال شهدته تركيا منذ عام 1999، وفقا لموقع "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".