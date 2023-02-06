بريطانيا: احتجاز السجناء في زنزانات الشرطة بعد ازدحام السجون

قررت السلطات البريطانية احتجاز نزلاء السجون في زنزانات الشرطة خلال أسابيع، مع بدء تنفيذ خطط لخفض الاكتظاظ "الشديد والمفاجئ" في السجون.

وفي العام الماضي، أعلنت الحكومة أنها طلبت استخدام 400 زنزانة خاصة بالشرطة لاحتجاز سجناء بعد زيادة في أعداد نزلاء سجون الرجال والشباب، خلال الشهور القليلة الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) عن وزير العدل داميان هندز قوله لأعضاء البرلمان إن هذه "هي أول مرة على الإطلاق" تحدث فيها هذه الزيادة السريعة في عدد نزلاء السجون، بينما تحدثت وزارة العدل عن "زيادة غير مسبوقة" في عدد مرتكبي الجرائم الذين يدخلون السجون في شمال إنجلترا.

واليوم الاثنين، أملهت وزارة العدل المجلس الوطني لقادة الشرطة 14 يوما لتوفير زنزانات في شمال إنجلترا، ومنطقة ميدلاند الغربية لاحتجاز سجناء بعد الزيادة الكبيرة في أعداد النزلاء المحتجزين خلف القضبان منذ بدء العام.