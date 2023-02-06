أمير الكويت يأمر بجسر جوي لإرسال مساعدات إلى تركيا جراء الزلزال

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أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، توجيهات بإنشاء جسر جوي لإرسال مساعدات وطواقم طبية عاجلة باسم دولة الكويت إلى تركيا الصديقة جراء الزلزال الذي ضرب محافظة كهرمان مرعش في جنوب تركيا وذلك بمشاركة كل من وزارة الخارجية وقوة الإطفاء العام والهلال الأحمر ووزارة الصحة والجيش الكويتي.

وذكر مركز التواصل الحكومي في بيان له أن وزارة الخارجية ستتولى التنسيق لتفعيل هذا الجسر الجوي الذي سيتولى الجيش الكويتي فيه مسؤولية نقل الكوادر والآليات والمعدات جوا،بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

يشار إلى أن زلزالا مدمرا ضرب جنوب تركيا أسفر عن خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات.