 زلزال .. هزة أرضية قوية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى وبعض محافظات الدلتا - بوابة الشروق
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زلزال .. هزة أرضية قوية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى وبعض محافظات الدلتا


نشر في: الإثنين 6 فبراير 2023 - 3:40 ص | آخر تحديث: الإثنين 6 فبراير 2023 - 3:42 ص

شعر سكان عدد كبير من ضواحي القاهرة الكبرى ومحافظات الدلتا بهزة أرضية عنيفة في حوالي الساعة الثالثة والثلث من صباح اليوم الاثنين 6 فبراير.

ومازالت لم تصدر الجهات المختصة بيانا حول الهزة.

وسنوافيكم بالتفاصيل..

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