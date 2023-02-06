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شعر سكان عدد كبير من ضواحي القاهرة الكبرى ومحافظات الدلتا بهزة أرضية عنيفة في حوالي الساعة الثالثة والثلث من صباح اليوم الاثنين 6 فبراير.
ومازالت لم تصدر الجهات المختصة بيانا حول الهزة.
وسنوافيكم بالتفاصيل..