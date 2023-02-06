عمرو أديب: الدولة عليها أن تناضل للمحافظة على وجود العمالة في أماكنها

أحمد موسى عن استقالة الحضري من تدريب المنتخب الأولمبي: عندنا 20 واحد قده ومصر مش هتقف عليه