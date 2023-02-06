دعا بابا الفاتيكان فرنسيس، العالم إلى عدم نسيان الحروب الأخرى التي تدور رحاها في جميع أنحاء العالم، في الوقت الذي يشير فيه الناس إلى حقيقة أن الحرب الروسية الأوكرانية بدأت منذ عام.



وعند عودته من رحلته إلى جنوب السودان والكونغو، أشار البابا، على سبيل المثال، إلى سوريا واليمن التي لا تزال الحروب فيها مشتعلة منذ أكثر من عقد.



كما لفت فرنسيس إلى النزاعات في ميانمار وطرد الروهينجا والصراع في أمريكا الجنوبية، التي ولد فيها.



وقال فرنسيس: "هناك حروب تبدو أكثر أهمية لأنها تسبب المزيد من الضجيج، لكن العالم كله في حالة حرب وتدمير ذاتي".



ويصادف يوم 24 فبراير الجاري الذكرى الأولى لاندلاع الحرب في أوكرانيا. وكان فرانسيس يصلي من أجل السلام في أوكرانيا منذ ذلك الحين ويذكر الأشخاص الذين يعانون في المنطقة في جميع خطاباته تقريبا.