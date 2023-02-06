مراكز الشباب بالمنيا تبدأ تجهيز الدورات الرمضانية

صرح مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، بأن جميع مراكز الشباب بدأت التجهيز لتنظيم دورات رمضانية للشباب في مختلف الألعاب.



ومن جانبه، قال عصام أحمد حمزة، رئيس مجلس إدارة مركز شباب مطاي البلد، إن شباب مطاي البلد قادرون على العمل الجاد، حيث قرر مجلس الإدارة تجميل مدخل المركز والاستعداد لمظاهر الاحتفال باستقبال شهر رمضان المبارك.



وأضاف أن المركز نظم العام الماضي أكبر دورة رمضانية بمشاركة أكثر من 25 فريقا من قرى المركز، ليصبح المركز ساحة رياضية طوال هذا الشهر، متابعا أنه بدأ العمل لدهان المدخل من الناحية الغربية، ورسم علم مصر بطول سور المركز.