 قبرص تعلن تسجيل موجات تسونامي في أعقاب زلزال تركيا - بوابة الشروق
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قبرص تعلن تسجيل موجات تسونامي في أعقاب زلزال تركيا

أ ش أ
نشر في: الإثنين 6 فبراير 2023 - 2:15 م | آخر تحديث: الإثنين 6 فبراير 2023 - 2:15 م
أعلن مركز المسح الجيولوجي في قبرص، اليوم الاثنين، حدوث موجات مد بحرية صغيرة "تسونامي" قبالة ساحل مدينة "فاماجوستا" بشمال البلاد، وذلك في أعقاب الزلزال الذي ضرب تركيا بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر.

وقال كريستودولوس هادجيجورجيو مدير المركز -بحسب صحيفة "سايبراس ميل" القبرصية- إنه لم تسجل أي خسائر أو أضرار جراء موجات المد البحري، مشيرا إلى احتمال حدوث أضرار أكثر خطورة، وأن دائرة المسح الجيولوجي تراقب الوضع.

وضرب الزلزال مناطق في جنوب تركيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم ما أسفر عن مصرع 284 شخصا وإصابة 440 آخرين.

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